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Fatih Terim şampiyonluk reçetesini yazdı! İşte 2021 model Galatasaray
Pandemi sonrası üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları sürerken, geçtiğimiz yılların aksine elinde alternatifli bir hücum kadrosu bulunan teknik direktör Fatih Terim tüm planları belirledi. İşte Terim'in 2021 model Galatasaray'ı... | Son dakika Galatasaray haberleri
2 Eylül 2020 Çarşamba 11:37
Güncelleme: 02.09.2020 11:59
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Bafetimbi Gomis sonrasında gol sorunu yaşayan G.Saray, yeni sezona hücum hattında alternatifli kadroyla hazırlanıyor.
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Forvette Falcao, Diagne, Adem Büyük ve Oğulcan Çağlayan'a sahip sarı kırmızılı takımın kanatlarında ise Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu var.
Babel'i düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim, gol sorununu çözecek 4 oyuncu belirledi: Falcao, Diagne, Emre Kılınç ve Arda Turan.
Bu 4'lünün 3'ü ceza ya da sakatlık olmadığı müddetçe ilk 11'e yazılacak.
A PLANI
Terım, ideal ilk 11'inde ileri üçlüsünü Arda Turan-Emre Kılınç-Falcao olarak belirledi.