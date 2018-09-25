Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasarayın yeni 11i - Galeri - Fotomaç
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    25 Eylül 2018, Salı
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    GALERİ

    Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

    25 Eylül 2018 Salı, 19:30:39 Güncelleme: 19:34:10
    Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i
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    • 18
    Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasarayın yeni 11i

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden Galatasaray bu sezon 2. deplasman mağlubiyetini yaşamış oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i
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    • 18
    Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasarayın yeni 11i

    Sarı kırmızılılar 2018-2019 sezonunda şu ana kadar evinden uzakta oynadığı oynadığı 3 lig karşılaşmasında 1 galibiyet elde ederken kalesinde gördüğü toplam 9 golün 8'ini deplasmanda yedi.

    Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i
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    • 18
    Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasarayın yeni 11i

    Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hedef iç sahadaki galibiyet serisini sürdürerek sahadan 3 puan ile ayrılmak ve Porto deplasmanına moralli çıkmak.

    Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i
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    • 18
    Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasarayın yeni 11i

    Teknik direktör Fatih Terim'in Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında bazı mevkilerde değişikliğe gitme ihtimali son derece yüksek.

    Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i
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    • 18
    Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasarayın yeni 11i

    Tecrübeli çalıştırıcının sağ bekte Mariano'nun yerine Linnes'i oynatması beklenirken, Ryan Donk'un da doğu ekibi karşısında 11'e dönmesi bekleniyor.

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