Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasarayın yeni 11i

Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i
25 Eylül 2018 Salı, 19:30:39
Güncelleme: 19:34:10
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i
1
18
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden Galatasaray bu sezon 2. deplasman mağlubiyetini yaşamış oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i
2
18
Sarı kırmızılılar 2018-2019 sezonunda şu ana kadar evinden uzakta oynadığı oynadığı 3 lig karşılaşmasında 1 galibiyet elde ederken kalesinde gördüğü toplam 9 golün 8'ini deplasmanda yedi.
Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i
3
18
Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hedef iç sahadaki galibiyet serisini sürdürerek sahadan 3 puan ile ayrılmak ve Porto deplasmanına moralli çıkmak.
Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i
4
18
Teknik direktör Fatih Terim'in Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında bazı mevkilerde değişikliğe gitme ihtimali son derece yüksek.
Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i
5
18
Tecrübeli çalıştırıcının sağ bekte Mariano'nun yerine Linnes'i oynatması beklenirken, Ryan Donk'un da doğu ekibi karşısında 11'e dönmesi bekleniyor.