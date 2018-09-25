Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasarayın yeni 11i

Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hedef iç sahadaki galibiyet serisini sürdürerek sahadan 3 puan ile ayrılmak ve Porto deplasmanına moralli çıkmak.