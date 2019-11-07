Fatih Terim onay verdi Belhanda satılıyor! İşte belirlenen fiyat

Galatasaray'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. İlk 10 hafta sonunda 16 puanla kendisine 7. sırada yer bulabilen sarı-kırmızılılarda oyuncuların performansları tartışılıyor. Son günlerde ise en çok eleştirilen isimlerden biri Younes Belhanda olmuştu. Faslı yıldız geçtiğimiz haftalarda Real Madrid karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oldukça etkisiz bir performans sergilemiş, oyundan alındığı esnada ise taraftarla sert bir şekilde tartışmıştı. Fatih Terim'in kararı sonrasında Belhanda ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

7 Kasım 2019 Perşembe 07:44 Güncelleme: 07.11.2019 07:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





