Fatih Terim onay verdi Belhanda satılıyor! İşte belirlenen fiyat - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Fatih Terim onay verdi Belhanda satılıyor! İşte belirlenen fiyat

Galatasaray'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. İlk 10 hafta sonunda 16 puanla kendisine 7. sırada yer bulabilen sarı-kırmızılılarda oyuncuların performansları tartışılıyor. Son günlerde ise en çok eleştirilen isimlerden biri Younes Belhanda olmuştu. Faslı yıldız geçtiğimiz haftalarda Real Madrid karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oldukça etkisiz bir performans sergilemiş, oyundan alındığı esnada ise taraftarla sert bir şekilde tartışmıştı. Fatih Terim'in kararı sonrasında Belhanda ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
7 Kasım 2019 Perşembe 07:44 Güncelleme: 07.11.2019 07:44
Fatih Terim onay verdi Belhanda satılıyor! İşte belirlenen fiyat
Galatasaray'da işler bu sezon beklenildiği gibi gitmiyor.
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Fatih Terim onay verdi Belhanda satılıyor! İşte belirlenen fiyat
Sezon başında yaptığı yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk parolasıyla başladığı Cemil Usta Sezonu'nda henüz düzgün bir görüntü sergileyemedi.
Fatih Terim onay verdi Belhanda satılıyor! İşte belirlenen fiyat
Üst üste alınan yenilgiler sonrası morallerin bozulduğu Aslan'da özellikle 10 numaralı formayı giyen Faslı yıldız Younes Belhanda'nın performansı tartışılmıştı.
Fatih Terim onay verdi Belhanda satılıyor! İşte belirlenen fiyat
Younes Belhanda son olarak Real Madrid maçında protestolarla oyundan alınırken taraftarlara küfür edip silah işareti yapmıştı.
Fatih Terim onay verdi Belhanda satılıyor! İşte belirlenen fiyat
TERİM'İN DE SABRINI TAŞIRDI

Terim'in, "Gerçek özrünü iyi futbol oynayarak dileyebilirsin" diyerek Beşiktaş maçında 11'de oynattığı Belhanda, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
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