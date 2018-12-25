Fatih Terim o ismi dört gözle bekliyor! - Fotomaç
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Fatih Terim o ismi dört gözle bekliyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen yıldız oyuncuyu dört gözle bekliyor.
25 Aralık 2018 Salı 22:03
Güncelleme: 26.12.2018 07:53
Sarı-kırmızılıların Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Emre Akbaba, BB Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayağında kırık oluşan başarılı oyuncu ilk yarıyı kapatmıştı.
26 yaşındaki futbolcu, taraftarı olduğu Galatasaray'a katkı veremediği için büyük bir hırsla çalışıyor.
Florya'ya kapanan Emre Akbaba, kendisi için belirlenen özel idman programıyla sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor.
GÜCÜNÜ TOPLUYOR
Emre Akbaba, şu aşamada daha çok ayağını güçlendirmek için antrenmanlar yapıyor.