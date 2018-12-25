Fatih Terim o ismi dört gözle bekliyor! - Fotomaç
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Fatih Terim o ismi dört gözle bekliyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen yıldız oyuncuyu dört gözle bekliyor.
25 Aralık 2018 Salı 22:03 Güncelleme: 26.12.2018 07:53
Fatih Terim o ismi dört gözle bekliyor!

Sarı-kırmızılıların Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Emre Akbaba, BB Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanmıştı.

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Fatih Terim o ismi dört gözle bekliyor!

Ayağında kırık oluşan başarılı oyuncu ilk yarıyı kapatmıştı.

Fatih Terim o ismi dört gözle bekliyor!

26 yaşındaki futbolcu, taraftarı olduğu Galatasaray'a katkı veremediği için büyük bir hırsla çalışıyor.

Fatih Terim o ismi dört gözle bekliyor!

Florya'ya kapanan Emre Akbaba, kendisi için belirlenen özel idman programıyla sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor.

Fatih Terim o ismi dört gözle bekliyor!

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Emre Akbaba, şu aşamada daha çok ayağını güçlendirmek için antrenmanlar yapıyor.

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