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Fatih Terim o isimleri istiyor! İşte Terim'in gözdeleri...
Galatasaray Fatih Terim liderliğinde transfer girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. 3 ismi birden açıklayarak transfer gündemini sallayan sarı-kırmızılılar, birçok oyuncuyla da temaslarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda birden boy gösterecek olan sarı-kırmızılılar, tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almak istiyor. Kadrosunu buna göre şekillendiren Aslan'da Fatih Terim transfer edilmesi için iki isimde ısrarcı. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmeleri...
30 Haziran 2019 Pazar 07:45
Güncelleme: 30.06.2019 07:45
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.
3 transferini birden resmen açıklayan sarı-kırmızılılar Adem Büyük, Babel ve Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı...
Öte yandan Banega ile de ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray'da bu ismin de kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.