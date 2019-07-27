Yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim'in yola devam edeceği kadro netleşiyor. Tecrübeli teknik adamın gözüne giremeyen yıldız futbolcuya ise yolun göründüğü bildirildi.
27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:51
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Sezon öncesi kampını Avusturya'da gerçekleştiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncuların performansını mercek altına aldı.
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Deneyimli çalıştırıcı sezon içerisinde kullanacağı kemik kadroyu netleştirirken, sarı-kırmızılılara büyük umutlarla gelen yıldız ismin ise üstünü çizdi.
Milliyet'te yer alan habere göre teknik heyet, Mitroglou'nun performansını Avusturya'da özel olarak analiz ederken yine hayal kırıklığı yaşandı.
Geçen sezon devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına bedelsiz kiralanan ama yıllık ücreti 2.6 milyon Euro olan 31 yaşındaki forvet, beklentilere yanıt verememişti.
Hücum hattında ilk planda Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılılarda Mitroglou yedek forvet olarak takımda tutulacaktı.