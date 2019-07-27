Fatih Terim o isimden ümidi kesti! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fatih Terim o isimden ümidi kesti!

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim'in yola devam edeceği kadro netleşiyor. Tecrübeli teknik adamın gözüne giremeyen yıldız futbolcuya ise yolun göründüğü bildirildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:51
Fatih Terim o isimden ümidi kesti!

Sezon öncesi kampını Avusturya'da gerçekleştiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncuların performansını mercek altına aldı.

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Fatih Terim o isimden ümidi kesti!

Deneyimli çalıştırıcı sezon içerisinde kullanacağı kemik kadroyu netleştirirken, sarı-kırmızılılara büyük umutlarla gelen yıldız ismin ise üstünü çizdi.

Fatih Terim o isimden ümidi kesti!

Milliyet'te yer alan habere göre teknik heyet, Mitroglou'nun performansını Avusturya'da özel olarak analiz ederken yine hayal kırıklığı yaşandı.

Fatih Terim o isimden ümidi kesti!

Geçen sezon devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına bedelsiz kiralanan ama yıllık ücreti 2.6 milyon Euro olan 31 yaşındaki forvet, beklentilere yanıt verememişti.

Fatih Terim o isimden ümidi kesti!

Hücum hattında ilk planda Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılılarda Mitroglou yedek forvet olarak takımda tutulacaktı.

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