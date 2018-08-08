Fatih Terim neşteri vuruyor! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim neşteri vuruyor!
8 Ağustos 2018 Çarşamba, 22:53:35
Güncelleme: 22:54:23
Fatih Terim neşteri vuruyor!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Akhisar mağlubiyetinin ardından revizyona gidiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim neşteri vuruyor!
Fernando, Gomis ve Feghouli'den memnun kalmayan Terim, üç ismi kulübeye çekecek.
Fatih Terim neşteri vuruyor!
Yerlerine ise Selçuk, Eren ve Onyekuru oynayacak.
Fatih Terim neşteri vuruyor!
Tek ön libero olarak Ryan Donk kalacak.
Fatih Terim neşteri vuruyor!
Terim, duruma göre Muğdat ile Yunus Akgün'ü oyuna sonradan dahil edecek.