Fatih Terim neşteri vuruyor! - Galeri - Fotomaç
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    Fatih Terim neşteri vuruyor!

    8 Ağustos 2018 Çarşamba, 22:53:35 Güncelleme: 22:54:23
    Fatih Terim neşteri vuruyor!
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    Fatih Terim neşteri vuruyor!

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Akhisar mağlubiyetinin ardından revizyona gidiyor.

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    Fatih Terim neşteri vuruyor!
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    Fatih Terim neşteri vuruyor!

    Fernando, Gomis ve Feghouli'den memnun kalmayan Terim, üç ismi kulübeye çekecek.

    Fatih Terim neşteri vuruyor!
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    Fatih Terim neşteri vuruyor!

    Yerlerine ise Selçuk, Eren ve Onyekuru oynayacak.

    Fatih Terim neşteri vuruyor!
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    Fatih Terim neşteri vuruyor!

    Tek ön libero olarak Ryan Donk kalacak.

    Fatih Terim neşteri vuruyor!
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    Fatih Terim neşteri vuruyor!

    Terim, duruma göre Muğdat ile Yunus Akgün'ü oyuna sonradan dahil edecek.

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