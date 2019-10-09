Fatih Terim neşteri vurdu! 2 isim kadroya alınmayacak
Süper Lig'de geride kalan haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray'da sistem değişiyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımı değiştirmeye hazırlanan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ili isme de kesik atmayı planlıyor. İşte sarı-kırmızılılarda beklenen sistem değişikliği ve Fatih Terim'in tribüne göndereceği isimler...
9 Ekim 2019 Çarşamba 08:52
Güncelleme: 09.10.2019 09:18
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Sezona kötü başlayan ve yeni oyuncularından istenilen performansı alamayan Galatasaray'da işler iyi gitmiyor.
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Ligin en az gol atan takımı olan ve bu sezon çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda teknik heyet, ilk 11'e neşteri vurmaya hazırlanıyor.
Takımın saha içi performansından memnun olmayan teknik heyet, bazı oyuncuları yedek kulübesine çekecek, bazılarını ise tribüne gönderecek.
Saha içerisinde adeta yürüyen ve disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken YounesBelhanda, ilk kesik yiyen futbolcu olacak.
Kasımpaşa karşılaşmasında çenesi kırılan ve geçirdiği ameliyat sonrasında kendisi için hazırlanan özel maskeyle fedakarlık yaparak sahalara erken dönen Belhanda, yine de teknik heyetin istediği düzeyde değil.