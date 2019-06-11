Fatih Terim milli yıldızları takımda görmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları devam ediyor. Tecrübeli teknik direktör, yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde iddialı ve ligde şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Terim, Milli Takım'da forma giyen 2 futbolcuyu gündemine aldı. İşte ayrıntılar...

11 Haziran 2019 Salı 11:02 Güncelleme: 11.06.2019 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





