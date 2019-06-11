Fatih Terim milli yıldızları takımda görmek istiyor - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Fatih Terim milli yıldızları takımda görmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları devam ediyor. Tecrübeli teknik direktör, yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde iddialı ve ligde şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Terim, Milli Takım'da forma giyen 2 futbolcuyu gündemine aldı. İşte ayrıntılar...
11 Haziran 2019 Salı 11:02 Güncelleme: 11.06.2019 11:13
Fatih Terim milli yıldızları takımda görmek istiyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim milli yıldızları takımda görmek istiyor

Tecrübeli teknik direktör, gelecek sezon hem ligde şampiyonluğa oynayan hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir takım kurmak için kolları sıvadı.

Fatih Terim milli yıldızları takımda görmek istiyor

Transfer listesini yönetime ileten Terim, A Milli Futbol Takımımızdan da 2 oyuncuyu markaja aldı.

Fatih Terim milli yıldızları takımda görmek istiyor

Galatasaray yeni sezon için kadro mühendisliği yapmaya devam ediyor.

Fatih Terim milli yıldızları takımda görmek istiyor

Genç yıldızlara yönelen sarı-kırmızılılar, yerli rotasyonu genişletmek için milli yıldızlara kancayı taktı.

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