Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor! - Galeri - Fotomaç
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    GALERİ

    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!

    Terim'in oyun tarzını çok beğendiği 33'lük Valbuena için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Valbuena için Fener'in kapısı çalınacak...
    5 Ağustos 2018 Pazar, 01:26:29 Güncelleme: 01:29:28
    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde, "Her oyuncu istediği kulübe gidebilir. 4 büyük arasında transfer engelini aşmalıyız. Eskiden zaten böyle değildi. Şimdi 'Ezeli rakiplere gidemez' diye madde koyuyoruz. Neden korkuyoruz?" açıklamalarına imza atmıştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    Ne Ozan ne de Alper Potuk

    Bu açıklamalardan sonra G.Saray'ın F.Bahçe'den Ozan Tufan ya da Alper Potuk ile ilgilendiği iddia edildi.

    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    Ancak bu ismin ne Ozan ne de Alper olduğu ortaya çıktı. Bu ismin Valbuena olduğu ortaya çıktı.

    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    Fatih Terim'in gözdesi

    Fatih Terim'in Valbuena'nın oyun tarzını çok beğendiği ve transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    33 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    40 karşılaşmada 8 golü var

    Orta sahanın solunda ve 10 numara oynayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ile 40 maça çıktı.

    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    23 kez ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırdı.

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