Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

Terim'in oyun tarzını çok beğendiği 33'lük Valbuena için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Valbuena için Fener'in kapısı çalınacak...
5 Ağustos 2018 Pazar, 01:26:29
Güncelleme: 01:29:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
1
7
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde, "Her oyuncu istediği kulübe gidebilir. 4 büyük arasında transfer engelini aşmalıyız. Eskiden zaten böyle değildi. Şimdi 'Ezeli rakiplere gidemez' diye madde koyuyoruz. Neden korkuyoruz?" açıklamalarına imza atmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
2
7
Ne Ozan ne de Alper Potuk
Bu açıklamalardan sonra G.Saray'ın F.Bahçe'den Ozan Tufan ya da Alper Potuk ile ilgilendiği iddia edildi.
Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
3
7
Ancak bu ismin ne Ozan ne de Alper olduğu ortaya çıktı. Bu ismin Valbuena olduğu ortaya çıktı.
Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
4
7
Fatih Terim'in gözdesi
Fatih Terim'in Valbuena'nın oyun tarzını çok beğendiği ve transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.
Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
5
7
33 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
6
7
40 karşılaşmada 8 golü var
Orta sahanın solunda ve 10 numara oynayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ile 40 maça çıktı.
Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
7
7
23 kez ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırdı.