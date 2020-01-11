Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın yeni transferi

Galatasaray'da son dakika flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer dönemine hızlı başlayan Galatasaray; Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katmıştı. Stoper arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'de stoper konusundaki son kararını yönetime iletti. Galatasaray yönetimi de bu kararın ardından girişimlerini sıklaştırdı. İşte Fatih Terim'in kararı ve Galatasaray'a transfer olması beklenen isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri