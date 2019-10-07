Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Ortaya konulan futboldan memnun olmayan Fatih Terim, "Galatasaray böyle kaybederse başka kayıplar olur. Sadece puan kaybetmez!" dedi; ara transferi işaret etti. Gözler bekleneni veremeyen futbolculara çevrildi.

7 Ekim 2019 Pazartesi 07:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





