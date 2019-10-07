Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek? - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Ortaya konulan futboldan memnun olmayan Fatih Terim, "Galatasaray böyle kaybederse başka kayıplar olur. Sadece puan kaybetmez!" dedi; ara transferi işaret etti. Gözler bekleneni veremeyen futbolculara çevrildi.
7 Ekim 2019 Pazartesi 07:55
Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray kötü sonuçlarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği karşısında alınan beraberlik ve arka arkaya gelen puan kayıpları teknik direktör Fatih Terim'i çileden çıkardı.

Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Gençlerbirliği maçı sonrasında oldukça gergin görünen deneyimli hoca, "Galatasaray böyle kaybederse başka kayıplar olur. Sadece puan kaybetmez" diyerek gözdağı verdi.

Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Terim'in devre arasında ciddi ciddi kadroda değişikliğine gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

YA LEMINA YA SERI....

Fatih Terim'in bekleneni veremeyen kiralık oyuncular Mario Lemina ya da Michael Seri'den birisini devre arasında göndermeyi düşündüğü öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN