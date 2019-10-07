Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Ortaya konulan futboldan memnun olmayan Fatih Terim, "Galatasaray böyle kaybederse başka kayıplar olur. Sadece puan kaybetmez!" dedi; ara transferi işaret etti. Gözler bekleneni veremeyen futbolculara çevrildi.
7 Ekim 2019 Pazartesi 07:55
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Son iki yılın şampiyonu Galatasaray kötü sonuçlarına devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği karşısında alınan beraberlik ve arka arkaya gelen puan kayıpları teknik direktör Fatih Terim'i çileden çıkardı.
Gençlerbirliği maçı sonrasında oldukça gergin görünen deneyimli hoca, "Galatasaray böyle kaybederse başka kayıplar olur. Sadece puan kaybetmez" diyerek gözdağı verdi.
Terim'in devre arasında ciddi ciddi kadroda değişikliğine gitmeye hazırlandığı iddia edildi.
YA LEMINA YA SERI....
Fatih Terim'in bekleneni veremeyen kiralık oyuncular Mario Lemina ya da Michael Seri'den birisini devre arasında göndermeyi düşündüğü öğrenildi.