Fatih Terim kadro tercihinin nedenini açıkladı!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın konuğu Sivasspor'du. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim ilk 11'de sürpriz isimlere yer verdi. Sol tarafta Emre Taşdemir'e forma şansı veren Terim, Feghouli ise maç kadrosunda yer almadı. Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Terim kadro tercihinin nedenini açıkladı.
18 Ekim 2019 Cuma 20:58
Güncelleme: 18.10.2019 21:07
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Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da tecrübeli teknik adam Fatih Terim'den sürpriz bir kadro tercihi geldi.
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Fatih Terim Süper Lig'de daha önce çıktığı 7 mücadeleye de farklı 11'le çıkmıştı.
Sivasspor mücadelesine de farklı bir 11 tercih eden Terim, 8. maçında da 8. farklı ilk 11'i sahaya sürdü.
Kadro istikrarını bir türlü sağlayamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçındaki kadro tercihi ile ilgili konuştu.
Takımda rotasyon olup olmadığı sorulan Terim, "Bu oyunu hep birlikte oynayacağız, bütün takım."