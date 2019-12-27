Fatih Terim istifa edecek mi? Usta yazar açıkladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Fatih Terim istifa edecek mi? Usta yazar açıkladı!

Süper Lig'in son iki haftasında önce Ankaragücü'ne evinde 2-0'dan puan veren, daha sonra Göztepe'ye deplasmanda mağlup olan Galatasaray'da, Fatih Terim ismi tartışılmaya başlanmıştı. Hıncal Uluç, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde Galatasaray'ın son durumunu değerlendirirken, Fatih Terim'in istifa edip etmeyeceğini de açıkladı...
27 Aralık 2019 Cuma 10:33 Güncelleme: 27.12.2019 10:33
Fatih Terim istifa edecek mi? Usta yazar açıkladı!

"...Sonunda Sevgili Öcal Ağabeyim de ümidini kesmiş olmalı ki, Galatasaray'ın yeni hedefini açıkladı..
"Kupayı kazanmak!." Valla Üçüncü Küme Takımı Tuzla'ya kendi sahasında 2-0 yenildikten sonra, Tuzla'ya iki saat, Florya'ya on dakika mesafedeki deplasmanda(!) hakem yardımı ile tur atlayan Terimspor için, Kupayı kazanmak gerçekten zafer olur..

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Fatih Terim istifa edecek mi? Usta yazar açıkladı!

Fatih Hocam, rezaletin son perdesi Göztepe maçının ardından "Herkes bedelini ödeyecek. Ben dahil" demiş.. Futbolculara bedel ödetmek kolay. Şutlarsın.. Linnes gibi kadro dışı bırakırsın, falan filan.. Ama Fatih Hocam ki, istifa niyeti asla yok, bedeli nasıl ödeyecek, onu bilen de yok, tahmin eden de..

Fatih Terim istifa edecek mi? Usta yazar açıkladı!

...ve de Öcal Ağabeyimin ifadesine göre, bu rezil transferleri yapan kişi, Hocanın listesini çöpe atıp, bunları alan Başkan Mustafa Cengiz nasıl ödeyecek bedeli.. İçim sızladı, o resim çektirmemek için her şeyi yapan kasıntı başkanın zavallı halini dün bizim sayfada görünce..

Fatih Terim istifa edecek mi? Usta yazar açıkladı!

Hasta.. Kolunda serum takılı, ama o haliyle ayakta ve çalışıyor.. O kadar yoğun çalışıyor Galatasaray için.. Tam da o sırada, tesadüfe bakın bir foto muhabiri Mustafa Cengiz'in ofisine girip bu resmi çekiyor iyi mi?. Vah Başkan mı desem, vah Galatasaray mı, şaşırdım.. Kimlere kaldı, Ali Sami Yen'in kulübü!."

Fatih Terim istifa edecek mi? Usta yazar açıkladı!
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