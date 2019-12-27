Fatih Terim istifa edecek mi? Usta yazar açıkladı!
"...Sonunda Sevgili Öcal Ağabeyim de ümidini kesmiş olmalı ki, Galatasaray'ın yeni hedefini açıkladı..
"Kupayı kazanmak!." Valla Üçüncü Küme Takımı Tuzla'ya kendi sahasında 2-0 yenildikten sonra, Tuzla'ya iki saat, Florya'ya on dakika mesafedeki deplasmanda(!) hakem yardımı ile tur atlayan Terimspor için, Kupayı kazanmak gerçekten zafer olur..
Fatih Hocam, rezaletin son perdesi Göztepe maçının ardından "Herkes bedelini ödeyecek. Ben dahil" demiş.. Futbolculara bedel ödetmek kolay. Şutlarsın.. Linnes gibi kadro dışı bırakırsın, falan filan.. Ama Fatih Hocam ki, istifa niyeti asla yok, bedeli nasıl ödeyecek, onu bilen de yok, tahmin eden de..
Hasta.. Kolunda serum takılı, ama o haliyle ayakta ve çalışıyor.. O kadar yoğun çalışıyor Galatasaray için.. Tam da o sırada, tesadüfe bakın bir foto muhabiri Mustafa Cengiz'in ofisine girip bu resmi çekiyor iyi mi?. Vah Başkan mı desem, vah Galatasaray mı, şaşırdım.. Kimlere kaldı, Ali Sami Yen'in kulübü!."