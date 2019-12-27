Fatih Terim istifa edecek mi? Usta yazar açıkladı!

Hasta.. Kolunda serum takılı, ama o haliyle ayakta ve çalışıyor.. O kadar yoğun çalışıyor Galatasaray için.. Tam da o sırada, tesadüfe bakın bir foto muhabiri Mustafa Cengiz'in ofisine girip bu resmi çekiyor iyi mi?. Vah Başkan mı desem, vah Galatasaray mı, şaşırdım.. Kimlere kaldı, Ali Sami Yen'in kulübü!."