Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferde daha sona geldi. Yıldız oyuncu için bizzat Terim devreye girerken tecrübeli hocanın, Mourinho ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt aldığı bildirildi. İşte flaş transfere dair tüm detaylar ve imza tarihi… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri