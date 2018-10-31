Fatih Terim ipleri elinden kaçırmış! - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    "Fatih Terim ipleri elinden kaçırmış!"

    Türk futbolunda haftanın gelişmeleri farklı bakış açılarıyla SERBEST KÜRSÜ'de Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan tarafından masaya yatırıldı.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 18:16:52 Güncelleme: 18:20:18
    Fatih Terim ipleri elinden kaçırmış!

    SORULAR

    1- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatya yenilgisi sonrası, "Sorun sadece sakatlıklar değil" dedi. Siz bu sözleri nasıl yorumluyorsunuz?
    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim ipleri elinden kaçırmış!

    2- Fenerbahçe,? Cocu'yu yolladı. Yeni teknik adam arıyor. Sizce tek suçlu Cocu muydu? Takımın başına getirilecek yeni isim yerli mi yoksa yabancı mı olmalı?

    Fatih Terim ipleri elinden kaçırmış!

    3- Beşiktaş, Rize maçında Quaresma ile coştu. Oysa birkaç gün önce protesto edilmişti. Önceki gün ise alkışlandı. Portekizli yıldızın durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

    Fatih Terim ipleri elinden kaçırmış!

    LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'ın hocası Fatih Terim değil de yabancı bir teknik direktör olsaydı futbol, yaşadığı travmalar sonucunda dibe vururdu.

    Fatih Terim ipleri elinden kaçırmış!

    Terim'in içinde yaşattığı Galatasaray aidiyeti yaşanan zorlukların tıkanma noktasına gelmesini engelliyor.

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