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Fatih Terim ilk idmanına böyle çıktı! İşte o fotoğraf...
Galatasaray, uzun bir sürenin ardından teknik direktör Fatih Terim yönetiminde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı antrenmanda maskesiyle yer aldı. İşte Galatasaray'ın antrenamanından kareler...
11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:40
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Corona virüs tedbirleri kapsamında liglere verilen aranın ardından, Süper Lig'in 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti.
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Bu karar sonrası çalışmalarına başlayan kulüplerden Galatasaray günün ilk idmanını gerçekleştirdi.
Uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülenen teknik direktör Fatih Terim de takımının başında yer aldı.