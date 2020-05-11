Fatih Terim ilk idmanına böyle çıktı! İşte o fotoğraf... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim ilk idmanına böyle çıktı! İşte o fotoğraf...

Fatih Terim ilk idmanına böyle çıktı! İşte o fotoğraf...

Galatasaray, uzun bir sürenin ardından teknik direktör Fatih Terim yönetiminde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı antrenmanda maskesiyle yer aldı. İşte Galatasaray'ın antrenamanından kareler...

11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:40
Fatih Terim ilk idmanına böyle çıktı! İşte o fotoğraf...

Corona virüs tedbirleri kapsamında liglere verilen aranın ardından, Süper Lig'in 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim ilk idmanına böyle çıktı! İşte o fotoğraf...

Bu karar sonrası çalışmalarına başlayan kulüplerden Galatasaray günün ilk idmanını gerçekleştirdi.

Fatih Terim ilk idmanına böyle çıktı! İşte o fotoğraf...

Uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülenen teknik direktör Fatih Terim de takımının başında yer aldı.

Fatih Terim ilk idmanına böyle çıktı! İşte o fotoğraf...

İşte sarı-kırmızılıların antrenmanından kareler...

Fatih Terim ilk idmanına böyle çıktı! İşte o fotoğraf...
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA