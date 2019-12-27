Fatih Terim: Hiçbir zaman pes etmedik! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Fatih Terim: Hiçbir zaman pes etmedik!

Galatasaray'da yeni yıl öncesi düzenlenen kahvaltı organizasyonunda konuşan teknik direktör Fatih Terim, "2019 yılını olabilecek, var olan tüm kupalarla kapattık. Bunları kazanırken hiçbir zaman pes etmedik, bırakmadık. Her gün daha fazla birleşip, güçlendik." dedi.

27 Aralık 2019 Cuma 20:19 Güncelleme: 27.12.2019 20:24
Fatih Terim: Hiçbir zaman pes etmedik!

Galatasaray Kulübünde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler, futbolcular ve eşleri, yeni yıl öncesi kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

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Fatih Terim: Hiçbir zaman pes etmedik!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çırağan Sarayı'ndaki kahvaltıya ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, eşi Fulya Terim, yardımcı antrenörler Levent Şahin, Hasan Şaş, Ümit Davala, kaleci antrenörü Fadıl Koşutan, futbolcular ve eşleri katıldı.

Fatih Terim: Hiçbir zaman pes etmedik!

Burada bir konuşma yapan Abdurrahim Albayrak, "Sevgili arkadaşlar, hepinize mutlu Noel'ler diyorum. Hocamızın isteğiyle böyle bir organizasyon düzenledik. 2020'de inşallah hep beraber liderlik yemeği ve eğlencesi de yapacağız. İnanın.

Fatih Terim: Hiçbir zaman pes etmedik!

Geçmişteki arkadaşlarımız bilir. Hocamızla beraber başaramadığımız hiçbir şey olmamıştır. Bu sene de başaracağız. Size güvenimiz sonsuz. Zaten kaliteniz ortada.

Fatih Terim: Hiçbir zaman pes etmedik!

Başkanımız Mustafa Cengiz'in de selamlarını getirdim. Tekrar hepinize mutlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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