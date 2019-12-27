Fatih Terim: Hiçbir zaman pes etmedik!

Galatasaray'da yeni yıl öncesi düzenlenen kahvaltı organizasyonunda konuşan teknik direktör Fatih Terim, "2019 yılını olabilecek, var olan tüm kupalarla kapattık. Bunları kazanırken hiçbir zaman pes etmedik, bırakmadık. Her gün daha fazla birleşip, güçlendik." dedi.