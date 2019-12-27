Fatih Terim: Hiçbir zaman pes etmedik!
Galatasaray'da yeni yıl öncesi düzenlenen kahvaltı organizasyonunda konuşan teknik direktör Fatih Terim, "2019 yılını olabilecek, var olan tüm kupalarla kapattık. Bunları kazanırken hiçbir zaman pes etmedik, bırakmadık. Her gün daha fazla birleşip, güçlendik." dedi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çırağan Sarayı'ndaki kahvaltıya ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, eşi Fulya Terim, yardımcı antrenörler Levent Şahin, Hasan Şaş, Ümit Davala, kaleci antrenörü Fadıl Koşutan, futbolcular ve eşleri katıldı.