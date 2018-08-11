Ahmet Çakar, Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi
11 Ağustos 2018 Cumartesi, 10:02:28
Güncelleme: 10:06:13
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"Fatih Terim hesap soruyor!"
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Milyonlarca Euro'luk Türk futbolunda açılış maçının oynandığı zemine bakın. Üstelik Başkent'te, üstelik kar, yağmur, çamur yok. Saha böyle kötüyken, pek tabii ki iyi futbol organize pasların olma ihtimali de çok düşük.
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"Fatih Terim hesap soruyor!"
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Gelelim maça... Fatih Terim, Gomis, Belhanda ve Feghouli gibi 3 ası yedek bırakmış.Belli ki cezalandırıyor, belki ki Süper Kupa'nın belli oranda hesabını soruyor.
"Fatih Terim hesap soruyor!"
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İlk maçlar, üstelik böyle zeminde gelecek için fazla bir yön vermez.Galatasaray geçen yıldan bildiğimiz takım. Ama en büyük sorunları, defansif görünüyor.
"Fatih Terim hesap soruyor!"
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Mesela yedikleri golde El Kabir, defansın arkasına atılan topu kaptı, golü yaptı. Sonra yine yaptı ama VAR golü haklı olarak iptal etti.
"Fatih Terim hesap soruyor!"
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Galatasaray'ın dün geceki en önemli şansı, mağlup duruma düştükten hemen sonra önce beraberliği, sonra da galibiyeti bulmasıydı.