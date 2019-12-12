Fatih Terim golcü arayışında! Real Madrid'in eski golcüsü geliyor... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fatih Terim golcü arayışında! Real Madrid'in eski golcüsü geliyor...

Fatih Terim golcü arayışında! Real Madrid'in eski golcüsü geliyor...

Galatasaray'da kabus gibi geçen Şampiyonlar Ligi serüveni Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşısında alınan 5-0'lık skorla son buldu. Morallerin bir hayli bozuk olduğu sarı-kırmızılılar artık gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikmiş durumda. Ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına da hız veren Galatasaray'da birçok isim gündeme geliyor. İşte sarı-kırmızılılarda yaşanan son transfer gelişmeleri...

12 Aralık 2019 Perşembe 16:03 Güncelleme: 12.12.2019 16:04
Fatih Terim golcü arayışında! Real Madrid'in eski golcüsü geliyor...

Kabus gibi geçen Devler Ligi serüveninin ardından lige odaklanan Galatasaray'da moraller bir hayli bozuk.

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Fatih Terim golcü arayışında! Real Madrid'in eski golcüsü geliyor...

Şampiyonlar Ligi son maçında Paris Saint-Germain'e konuk olan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 5-0 gibi şok bir skorla ayrılarak taraftarlarını üzmüştü.

Fatih Terim golcü arayışında! Real Madrid'in eski golcüsü geliyor...

6 maç sonunda yalnızca 2 puan toplayabilen Galatasaray, bu puanla A Grubu'nu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansını da kaybetmiş oldu.

Fatih Terim golcü arayışında! Real Madrid'in eski golcüsü geliyor...

Sarı-kırmızılıların gol yollarındaki etkisiz performansı gözle görülür bir hal almışken, Adem Büyük'ün sakatlığı Terim'in elini kolunu iyiden iyiye bağlamıştı.

Fatih Terim golcü arayışında! Real Madrid'in eski golcüsü geliyor...

Özellikle hücum hattına bir isim isteyen Terim raporunu sunmuş ve bu raporlar doğrultusunda scout ekipleri ara transfer dönemi için çalışmalara başlamıştı.

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