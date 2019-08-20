Fatih Terim Galatasaray'ın transfer listesinde olan Falcao ile görüştü - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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Fatih Terim Galatasaray'ın transfer listesinde olan Falcao ile görüştü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile görüntülü konuştu. Terim ile yıldız futbolcu arasında yapılan görüşmenin de detayları ortaya çıktı. İşte o görüşme ve Falcao'nun sözleri...
20 Ağustos 2019 Salı 08:40 Güncelleme: 20.08.2019 09:58
Fatih Terim Galatasaray'ın transfer listesinde olan Falcao ile görüştü

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

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Fatih Terim Galatasaray'ın transfer listesinde olan Falcao ile görüştü

Falcao'yu kadrosuna katması beklenen Cimbom'da mutlu son gittikçe yakınlaşıyor.

Fatih Terim Galatasaray'ın transfer listesinde olan Falcao ile görüştü

Hafta içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Falcao'yla ilgili sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Fatih Terim Galatasaray'ın transfer listesinde olan Falcao ile görüştü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kolombiyalı yıldız ile görüntülü görüştü.

Fatih Terim Galatasaray'ın transfer listesinde olan Falcao ile görüştü

İşte Falcao'nun Terim'e söylediği o sözler...

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