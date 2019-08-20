Fatih Terim Galatasaray'ın transfer listesinde olan Falcao ile görüştü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile görüntülü konuştu. Terim ile yıldız futbolcu arasında yapılan görüşmenin de detayları ortaya çıktı. İşte o görüşme ve Falcao'nun sözleri...

20 Ağustos 2019 Salı 08:40 Güncelleme: 20.08.2019 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





