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Fatih Terim Galatasaray'ın transfer listesinde olan Falcao ile görüştü
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile görüntülü konuştu. Terim ile yıldız futbolcu arasında yapılan görüşmenin de detayları ortaya çıktı. İşte o görüşme ve Falcao'nun sözleri...
20 Ağustos 2019 Salı 08:40
Güncelleme: 20.08.2019 09:58
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Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
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Falcao'yu kadrosuna katması beklenen Cimbom'da mutlu son gittikçe yakınlaşıyor.
Hafta içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Falcao'yla ilgili sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kolombiyalı yıldız ile görüntülü görüştü.