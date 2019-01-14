Fatih Terim Galatasaray 11'ini belirledi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak. Geçtiğmiz hafta oynananması gereken ilk maç olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmiş...
14 Ocak 2019 Pazartesi 23:12
Güncelleme: 22.01.2019 10:04
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İki takım arasında 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Mücadele bugün Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.