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Fatih Terim fikir değiştirdi! Yıldız isim gönderilecekler listesinden çıkartıldı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu rövanş maçında karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0 yenerek turlayan Galatasaray'da sular bir nebze olsun durulurken, teknik direktör Fatih Terim de daha önce gönderme kararı aldığı yıldız futbolcu hakkında fikir değiştirdi. İşte o isim...
19 Aralık 2019 Perşembe 08:37
Güncelleme: 19.12.2019 08:37
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 yenerek Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray'da sular duruldu.
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Bu sezon ilk kez 4 gol atan sarı-kırmızılı takımda performansıyla ön plana çıkan isim ise Cezayirli futbolcu SofianeFeghouli oldu.
Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yaasist yapan ve bir de gol atan Cezayirli orta saha oyuncusu için teknik direktör Fatih Terim kararını verdi.
Takvim'de yer alan habere göre sürekli ocak ayında operasyonu işaret eden Terim, Feghouli'yi takımda tutma kararı aldı. Ara transfer döneminde Belhanda için teklifleri değerlendirmeye hazırlanan Galatasaray'da Feghouli satış listesinden çıkartıldı.
"Feghouli'yi geçen sezon olduğu gibi yine kazanacağım" diyen Fatih Terim, Cezayirli oyuncunun bu sezonki formsuzluğunu yorgunluğa bağlıyor.