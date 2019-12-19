Fatih Terim fikir değiştirdi! Yıldız isim gönderilecekler listesinden çıkartıldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu rövanş maçında karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0 yenerek turlayan Galatasaray'da sular bir nebze olsun durulurken, teknik direktör Fatih Terim de daha önce gönderme kararı aldığı yıldız futbolcu hakkında fikir değiştirdi. İşte o isim...

19 Aralık 2019 Perşembe 08:37 Güncelleme: 19.12.2019 08:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





