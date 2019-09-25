Fatih Terim Fenerbahçe'yi böyle yıkacak! Vedat Muriç... Galatasaray son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim Fenerbahçe'yi böyle yıkacak! Vedat Muriç... Galatasaray son dakika haberleri

Fatih Terim Fenerbahçe'yi böyle yıkacak! Vedat Muriç... Galatasaray son dakika haberleri

Aslan'da Fenerbahçe seferberliği var... Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, Florya'da takım ve teknik ekiple buluştu, moral verdi ve derbi için galibiyet sözü aldı. Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü derbiye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda yönetiminden malzemecisine kadar herkes bu maça odaklı. Teknik direktör Fatih Terim'in ise ezber bozacak bir Vedat Muriç planı var... İşte ayrıntılar...

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:06 Güncelleme: 25.09.2019 11:14
Fatih Terim Fenerbahçe'yi böyle yıkacak! Vedat Muriç... Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray gündem derbi... Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim derbinin anlam ve önemini daha iyi anlatmak, birlik ve beraberlik görüntüsü vermek adına "yemek" organizasyonu düzenledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim Fenerbahçe'yi böyle yıkacak! Vedat Muriç... Galatasaray son dakika haberleri

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik ekip ve takımla beraber öğle yemeği yendi. Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı organizasyonda oyunculara tek tek moral verildi.

Fatih Terim Fenerbahçe'yi böyle yıkacak! Vedat Muriç... Galatasaray son dakika haberleri

Ayrıca başkan Cengiz, takımın ve teknik ekibin saha dışı faktörlerden etkilenmemesini istedi. Ki bu konuda teknik ekipten de oyunculara uyarılar geldi.

Fatih Terim Fenerbahçe'yi böyle yıkacak! Vedat Muriç... Galatasaray son dakika haberleri

Cezası sebebiyle maçı locadan izleyecek olan teknik direktör Fatih Terim, futbolculardan işlerine odaklanmalarını, hakemle diyaloga girmeden maçı tamamlamalarını talep etti.

Fatih Terim Fenerbahçe'yi böyle yıkacak! Vedat Muriç... Galatasaray son dakika haberleri

Kadro kalitesi tartışılmaz olan ancak sahaya ve oyuna yansıma konusunda problemi bulunan sarı-kırmızılılar derbide bu konuda önemli bir mesafe almayı umuyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN