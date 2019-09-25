Fatih Terim Fenerbahçe'yi böyle yıkacak! Vedat Muriç... Galatasaray son dakika haberleri

Aslan'da Fenerbahçe seferberliği var... Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, Florya'da takım ve teknik ekiple buluştu, moral verdi ve derbi için galibiyet sözü aldı. Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü derbiye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda yönetiminden malzemecisine kadar herkes bu maça odaklı. Teknik direktör Fatih Terim'in ise ezber bozacak bir Vedat Muriç planı var... İşte ayrıntılar...