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Fatih Terim Fenerbahçe'yi böyle yıkacak! Vedat Muriç... Galatasaray son dakika haberleri
Aslan'da Fenerbahçe seferberliği var... Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, Florya'da takım ve teknik ekiple buluştu, moral verdi ve derbi için galibiyet sözü aldı. Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü derbiye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda yönetiminden malzemecisine kadar herkes bu maça odaklı. Teknik direktör Fatih Terim'in ise ezber bozacak bir Vedat Muriç planı var... İşte ayrıntılar...
25 Eylül 2019 Çarşamba 11:06
Güncelleme: 25.09.2019 11:14
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Galatasaray gündem derbi... Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim derbinin anlam ve önemini daha iyi anlatmak, birlik ve beraberlik görüntüsü vermek adına "yemek" organizasyonu düzenledi.
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik ekip ve takımla beraber öğle yemeği yendi. Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı organizasyonda oyunculara tek tek moral verildi.
Ayrıca başkan Cengiz, takımın ve teknik ekibin saha dışı faktörlerden etkilenmemesini istedi. Ki bu konuda teknik ekipten de oyunculara uyarılar geldi.
Cezası sebebiyle maçı locadan izleyecek olan teknik direktör Fatih Terim, futbolculardan işlerine odaklanmalarını, hakemle diyaloga girmeden maçı tamamlamalarını talep etti.
Kadro kalitesi tartışılmaz olan ancak sahaya ve oyuna yansıma konusunda problemi bulunan sarı-kırmızılılar derbide bu konuda önemli bir mesafe almayı umuyor.