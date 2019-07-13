Fatih Terim Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor

Fatih Terim Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Biçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Brezilyalı Fernando takımdan ayrıldı. Fatih Terim, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu takımda görmek istiyor. İşte detaylar...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:43 Güncelleme: 13.07.2019 10:28
Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor
Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor
Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ekipler kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor
Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor

Galatasaray'da ise transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor
Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor

Birçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Fernando Sevilla'ya transfer oldu.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor
Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor

Fatih Terim ise orta sahaya takviye amacıyla Fenerbahçe'den ayrılan yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

GALATASARAY'DAN 2 TRANSFER BİRDEN! HABER İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN