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Fatih Terim Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Biçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Brezilyalı Fernando takımdan ayrıldı. Fatih Terim, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu takımda görmek istiyor. İşte detaylar...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:43 Güncelleme: 13.07.2019 10:28
Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor
Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor
Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor
Fatih Terim'den Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor
Fatih Terim ise orta sahaya takviye amacıyla Fenerbahçe'den ayrılan yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
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