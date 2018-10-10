Fatih Terim Ereni asla affetmez! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    "Fatih Terim Eren'i asla affetmez!"

    Fotomaç yazarı ve spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'a dair bilinmeyenleri anlattı.
    10 Ekim 2018 Çarşamba, 23:55:21 Güncelleme: 00:06:04
    Fatih Terim Ereni asla affetmez!

    Galatasaray, Antalya maçını 87'de bulduğu golle kazandı. Terim'in gol öncesi Maicon ve Donk'u forvete sürmesi maça damga vuran hamleydi ve gol Donk'tan geldi. Terim hamlesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz?

    G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim "G.Saray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir" diye vurgu yapar.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim Ereni asla affetmez!

    Galatasaray'ın santrafor eksiğini sağır sultan bile biliyor. Eğer ilk yarıda Rodrigues, ikinci yarıda Sinan Gümüş, Ndiaye ve Feghouli yakaladıkları pozisyonlarda etkili ve doğru bir vuruş yapabilselerdi G.Saray skor olarak öne geçecek, Fatih Terim de Donk'u ya da Maicon'u forvete yollamayacaktı.

    Fatih Terim Ereni asla affetmez!

    Ama işler sarpa sarınca Fatih Terim gibi büyük bir teknik direktör risk alıp cesaretle önce Maicon'u sonra da Donk'u gol bulmak için oyuna aldı. Terim'in bu hamlesi ürününü verdi.

    Fatih Terim Ereni asla affetmez!

    Mariano'nun mühendis biçimi ortasına Donk mükemmel bir kafa vuruşu yaparak Galatasaray'ı gol bulamama çaresizliğinden kurtardı.

    Fatih Terim Ereni asla affetmez!

    Muğdat uzun süredir forma bulamıyor. Sizce neden?

    Sezon başında G.Saray'ın oynadığı hazırlık maçlarında Muğdat hep görev aldı. Gol attı, gol pası verdi, çalışkanlığı ile ön plana çıktı. Terim'in kadro istikrarını korumak amacıyla belirli oyunculara görev vermesini kabul edebilirim. Ancak Eren Derdiyok'un kapris yaptığı bir ortamda Muğdat'ın da gol bölgelerinde görev üstlenebileceğini söyleyebilirim.

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