Fatih Terim Ereni asla affetmez!

Galatasaray'ın santrafor eksiğini sağır sultan bile biliyor. Eğer ilk yarıda Rodrigues, ikinci yarıda Sinan Gümüş, Ndiaye ve Feghouli yakaladıkları pozisyonlarda etkili ve doğru bir vuruş yapabilselerdi G.Saray skor olarak öne geçecek, Fatih Terim de Donk'u ya da Maicon'u forvete yollamayacaktı.