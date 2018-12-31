Fatih Terim, Eren Derdiyoku gözden çıkarttı! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim, Eren Derdiyok'u gözden çıkarttı!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, istikrarsız performansı ile gözden düşen Eren Derdiyok'a, 'kendine kulüp bul!" mesajını verdi.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 17:58:16
Güncelleme: 08:40:29
Gözden çıkarılan Eren Derdiyok için de ilk adım atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in Serdar Aziz ile birlikte kamp kadrosunda yer vermediği Eren'in menajeri ile de ilk görüşme gerçekleşti.
Galatasaray kulübü, Eren'in menajerine, oyuncusuna kulüp bulmasını isteyip bu kararı da resmen tebliğ etti.
TEKLiFLERE BAKILACAK
Sarı kırmızılıların Eren konusunda bekleyeceği ve ardından istediği bir teklif gelmemesi halinde ise karşılıklı sözleşme feshi için masaya oturacakları belirtildi.
Golcü futbolcunun, menajerinin ise Eren Derdiyok için İsviçre ve Süper Lig ekipleri ile görüşmelere başladığı öğrenildi.