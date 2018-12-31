Fatih Terim, Eren Derdiyoku gözden çıkarttı! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim, Eren Derdiyok'u gözden çıkarttı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, istikrarsız performansı ile gözden düşen Eren Derdiyok'a, 'kendine kulüp bul!" mesajını verdi.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 17:58:16 Güncelleme: 08:40:29
Fatih Terim, Eren Derdiyoku gözden çıkarttı!

Gözden çıkarılan Eren Derdiyok için de ilk adım atıldı.

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Fatih Terim, Eren Derdiyoku gözden çıkarttı!

Fatih Terim'in Serdar Aziz ile birlikte kamp kadrosunda yer vermediği Eren'in menajeri ile de ilk görüşme gerçekleşti.

Fatih Terim, Eren Derdiyoku gözden çıkarttı!

Galatasaray kulübü, Eren'in menajerine, oyuncusuna kulüp bulmasını isteyip bu kararı da resmen tebliğ etti.

Fatih Terim, Eren Derdiyoku gözden çıkarttı!

TEKLiFLERE BAKILACAK

Sarı kırmızılıların Eren konusunda bekleyeceği ve ardından istediği bir teklif gelmemesi halinde ise karşılıklı sözleşme feshi için masaya oturacakları belirtildi.

Fatih Terim, Eren Derdiyoku gözden çıkarttı!

Golcü futbolcunun, menajerinin ise Eren Derdiyok için İsviçre ve Süper Lig ekipleri ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

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