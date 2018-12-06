Fatih Terim dünya yıldızını reddetti! İşte o isim... - Galeri - Fotomaç
06 Aralık 2018, Perşembe
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Fatih Terim dünya yıldızını reddetti! İşte o isim...

Ocak ayı transfer dönemini hareketli gerçirecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, forvet hattı için önerilen dünyaca ünlü yıldız ismi veto etti.
6 Aralık 2018 Perşembe, 09:52:56 Güncelleme: 10:01:36
Fatih Terim dünya yıldızını reddetti! İşte o isim...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, forvet hattı için önerilen dünyaca ünlü yıldız ismi veto etti.

İşte o detaylar...

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Fatih Terim dünya yıldızını reddetti! İşte o isim...

Hürriyet'in haberine göre; devre arasında iki golcü almak isteyen Galatasaray, menajerinin önerdiği Fernando Torres'i geri çevirdi. Fatih Terim ve kurmayları, İspanyol'un Japonya performansını beğenmedi.

Fatih Terim dünya yıldızını reddetti! İşte o isim...

Devre arasında iki golcü başta olmak üzere, takıma takviye yapacak olan Galatasaray'da ünlü İspanyol golcü Fernando Torres gündeme geldi ancak veto yedi.

Fatih Terim dünya yıldızını reddetti! İşte o isim...

Torres, formasını giydiği Japonya'nın Sagon Tosu takımı küme düşünce sözleşmesi gereği, serbest kalma hakkına sahip.

Fatih Terim dünya yıldızını reddetti! İşte o isim...

Menajeri tarafından sarı kırmızılı kulübe bonservissiz önerilen 34 yaşındaki golcüye teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları "Hayır" dedi. Teklif sonrası Torres, analiz ekibi tarafından mercek altına alındı. Teknik heyete sunulan raporda, İspanyol eski günlerinden çok uzak olduğu kaydedildi.

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