Fatih Terim bizzat devrede! İşte yeni golcü...

Geçtiğimiz sezon alınan şampiyonluk kadrosundaki bazı oyuncuların takımdan ayırılmak istemesi ve bu oyuncuların yerine eksik bölgelere takviye yapılması gerektiğini belirten Fatih Terim kurmaylarıyla beraber hummalı bir çalışma içerisinde. İşte Fatih Terim'in istediği ve Galatasaray yönetiminin resmi temaslarda bulunduğu o yıldız.