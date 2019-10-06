Fatih Terim bırakıyor mu? Ahmet Çakar tarihi kararı açıkladı! Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor... Sarı-Kırmızılılar, Gençlerbirliği deplasmanında da oldukça tutuk bir görüntü sergiledi ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç sonrası Fatih Terim'in keskin açıklamaları konuşulurken, ünlü spor yorumcusu ve köşe yazarı Ahmet Çakar, tecrübeli teknik adamla ilgili gündeme bomba gibi düşecek sözler sarf etti.