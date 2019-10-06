Fatih Terim bırakıyor mu? Ahmet Çakar tarihi kararı açıkladı! Galatasaray son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Fatih Terim bırakıyor mu? Ahmet Çakar tarihi kararı açıkladı! Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor... Sarı-Kırmızılılar, Gençlerbirliği deplasmanında da oldukça tutuk bir görüntü sergiledi ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç sonrası Fatih Terim'in keskin açıklamaları konuşulurken, ünlü spor yorumcusu ve köşe yazarı Ahmet Çakar, tecrübeli teknik adamla ilgili gündeme bomba gibi düşecek sözler sarf etti.

6 Ekim 2019 Pazar 10:29 Güncelleme: 06.10.2019 10:34
Fatih Terim bırakıyor mu? Ahmet Çakar tarihi kararı açıkladı! Galatasaray son dakika haberleri

İşte Ahmet Çakar'ın Galatasaray maçı sonrası yaptığı o açıklama ve Terim için tarihi karar...

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Fatih Terim bırakıyor mu? Ahmet Çakar tarihi kararı açıkladı! Galatasaray son dakika haberleri

Sabah'taki köşe yazısında Galatasaray'ın oynadığı futbolu eleştiren Ahmet Çakar, ilk olarak mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'i de yerden yere vurdu.

Fatih Terim bırakıyor mu? Ahmet Çakar tarihi kararı açıkladı! Galatasaray son dakika haberleri

'Galatasaray'ın ahı gitmiş vahı kalmış' diyen Çakar, Meler için ise "Sahada son derece tehlikeli, çok çok erken eyyam ve tilkilik sularında yüzen bir hakem vardı"

Fatih Terim bırakıyor mu? Ahmet Çakar tarihi kararı açıkladı! Galatasaray son dakika haberleri

"Dakika 90; Belhanda, Gençlerbirliği defans oyuncusu tarafından tam topa vururken omzundan çekilip düşürülüyor. Net, tartışmasız, açık bir penaltı..."

Fatih Terim bırakıyor mu? Ahmet Çakar tarihi kararı açıkladı! Galatasaray son dakika haberleri

"Abartı filan yok. Hakem 'devam' diyor ama ne hikmetse VAR hakeminden en ufak bir uyarı gelmiyor. Kabul edilemez ve düşündürücü."

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