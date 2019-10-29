Fatih Terim Belhanda kararını verdi!

Galatasaray'da son yıllarda yaşanan en büyük futbolcu krizinin adı kesinlikle Belhanda. Sakatlığının ardından gösterdiği kötü performans nedeniyle Real Madrid maçında taraftarın tepkisine neden olan FAslı futbolcu, taraftarlarla tartışmış ağır küfürler etmişti. Instagramdan özür dileyen yıldız futbolcu Beşiktaş derbisine de 11'de başlamıştı. Fatih Terim siyah-beyazlı ekiple oynanan karlılaşmadan sonra ise Belhanda ile ilgili kararını verdi.

29 Ekim 2019 Salı 07:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





