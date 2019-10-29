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29 Ekim 2019, Salı
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Fatih Terim Belhanda kararını verdi!

Galatasaray'da son yıllarda yaşanan en büyük futbolcu krizinin adı kesinlikle Belhanda. Sakatlığının ardından gösterdiği kötü performans nedeniyle Real Madrid maçında taraftarın tepkisine neden olan FAslı futbolcu, taraftarlarla tartışmış ağır küfürler etmişti. Instagramdan özür dileyen yıldız futbolcu Beşiktaş derbisine de 11'de başlamıştı. Fatih Terim siyah-beyazlı ekiple oynanan karlılaşmadan sonra ise Belhanda ile ilgili kararını verdi.
29 Ekim 2019 Salı 07:29
Fatih Terim Belhanda kararını verdi!

Galatasaray'da son yıllarda yaşanan en büyük futbolcu krizi Younes Belhanda'dan kaynaklanacak gibi duruyor...

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Fatih Terim Belhanda kararını verdi!

Faslı futbolcu, sezona Süper Kupa'da gol atarak başlasa da formu gittikçe düştü ve taraftarların hedefi haline geldi. Kasımpaşa maçında çenesi kırıldıktan sonra iki maçta forma giyemeyen Belhanda, bir süre maskeyle oynadı.

Fatih Terim Belhanda kararını verdi!

Ancak sakatlık sonrası sahada gezmeye başlayan 29 yaşındaki orta saha; pas hataları, top kayıpları, isabetsiz şutları ve ikili mücadeledelerden uzak tavrıyla taraftarları çıldırttı, yuhalanmaya başlandı.

Fatih Terim Belhanda kararını verdi!

Ligdeki Sivas maçında homurtulara neden olan Belhanda, Real karşılaşmasında ağır tepki gördü. Faslı oyuncu bu tepkiye ise ağıza alınmayacak şekilde küfürler ederek yanıt verince bardağı taşırdı.

Fatih Terim Belhanda kararını verdi!

Teknik direktör Fatih Terim ve yönetici Abdurrahim Albayrak yıldız futbolcuya sahip çıkmıştı.

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