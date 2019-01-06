Fatih Terim bambaşka bir Galatasaray 11i kuruyor! - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Fatih Terim bambaşka bir Galatasaray 11'i kuruyor!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler ile Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu kazanmak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yapılacak yeni takviyeler ile birlikte bambaşka bir 11 kurmaya hazırlanıyor.

6 Ocak 2019 Pazar, 20:18:44 Güncelleme: 20:49:14
Fatih Terim bambaşka bir Galatasaray 11i kuruyor!

Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürebilmek için transferde harekete geçti. Aslan'ın transferdeki önceliği forvet ve stoper.

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Fatih Terim bambaşka bir Galatasaray 11i kuruyor!

Avrupa'nın önemli kulüplerinden forma giyen Fernando Llorente de sarı kırmızılıların listesinde.

Fatih Terim bambaşka bir Galatasaray 11i kuruyor!

LLORENTE AVRUPA'YI İSTİYOR

Tottenham'da forma giyen İspanyol golcü, Premier Lig'de istediği kadar ilk 11 şansı bulamadığı için daha fazla şans bulacağı ve Avrupa'da oynayan bir takım istiyor.

Fatih Terim bambaşka bir Galatasaray 11i kuruyor!

Fernando Llorente'nin Galatasaray'dan gelecek teklife sıcak bakacağı Avrupa basınında çıkan haberlerde de yer aldı.

Fatih Terim bambaşka bir Galatasaray 11i kuruyor!

Tottenham yönetiminin yeni transferler yapacak olması, "Fernando Llorente tamamen kulübeye hapsedilebilir" şeklinde yorumlandı.

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