Fatih Terim bambaşka bir Galatasaray 11'i kuruyor!
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler ile Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu kazanmak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yapılacak yeni takviyeler ile birlikte bambaşka bir 11 kurmaya hazırlanıyor.
6 Ocak 2019 Pazar, 20:18:44
Güncelleme: 20:49:14
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Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürebilmek için transferde harekete geçti. Aslan'ın transferdeki önceliği forvet ve stoper.
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Avrupa'nın önemli kulüplerinden forma giyen Fernando Llorente de sarı kırmızılıların listesinde.
LLORENTE AVRUPA'YI İSTİYOR
Tottenham'da forma giyen İspanyol golcü, Premier Lig'de istediği kadar ilk 11 şansı bulamadığı için daha fazla şans bulacağı ve Avrupa'da oynayan bir takım istiyor.
Fernando Llorente'nin Galatasaray'dan gelecek teklife sıcak bakacağı Avrupa basınında çıkan haberlerde de yer aldı.
Tottenham yönetiminin yeni transferler yapacak olması, "Fernando Llorente tamamen kulübeye hapsedilebilir" şeklinde yorumlandı.