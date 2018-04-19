Fatih Terim 5 ismin biletini kesti
Maç sonu futbolcularına yüklenen Terim, "Galatasaray'ın bir seviyesi, hedefi vardır, gitmek istediği bir yer vardır. Bunlara uygun olan oyuncular, teknik, fizik, yürek ve karakter olarak uygun olanlar sizinle kalır, uygun olmayanlara teşekkür edersiniz, yolları açık olur." ifadelerini kullanmıştı. İşte Fatih Terim'in yeni sezonda takımda görmek istemediği o isimler...
Ahmet Çalık
Gençlerbirliği'nden 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle büyük umutlarla transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı beklenen çıkışı gösteremedi. Gençlerbirliği'nden transfer edildiği zaman piyasa değeri 5 milyon Euro olan genç savunmacının geçen sürede piyasa değeri 2 milyon Euro'ya kadar geriledi. Son olarak kupa maçında görev alan Çalık bu şansını iyi değerlendiremedi. Terim sezon sonu yapacağı rotasyonda Ahmet Çalık'a takımda yer vermeyecek.
Tolga Ciğerci
Igor Tudor döneminde başarılı bir futbol sergileyen ve Gomis ile birlikte sezonun ilk yarısında takımı sırtlayan isim olan ancak Terim ile birlikte performansında büyük bir düşüş olan Tolga Ciğerci de gidecekler listesine kendini yazdırdı. Herta Berlin'den 3 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen 26 yaşındaki orta saha takımı adına bu sezon çıktığı 24 maçta 6 gol kaydetti. Fenerbahçe derbisinde son dakikada kaçırdığı mutlak gol pozisyonu ile birlikte taraftarın sevgisini kaybeden Tolga Ciğerci, son olarak Akhisar maçında sergilediği kötü performans sonucu taraftarlar tarafından ıslıklı protestoya maruz kaldı.
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