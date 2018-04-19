Fatih Terim 5 ismin biletini kesti

Tolga Ciğerci

Igor Tudor döneminde başarılı bir futbol sergileyen ve Gomis ile birlikte sezonun ilk yarısında takımı sırtlayan isim olan ancak Terim ile birlikte performansında büyük bir düşüş olan Tolga Ciğerci de gidecekler listesine kendini yazdırdı. Herta Berlin'den 3 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen 26 yaşındaki orta saha takımı adına bu sezon çıktığı 24 maçta 6 gol kaydetti. Fenerbahçe derbisinde son dakikada kaçırdığı mutlak gol pozisyonu ile birlikte taraftarın sevgisini kaybeden Tolga Ciğerci, son olarak Akhisar maçında sergilediği kötü performans sonucu taraftarlar tarafından ıslıklı protestoya maruz kaldı.