3 Ağustos 2018 Cuma, 10:42:51
Güncelleme: 10:46:48
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fatih Terim 4 ismin üstünü çizdi!
1
12
Yeni sezon için geri sayım başladı ancak G.Saray'da daha yerine oturmayan taşlar var. Sarı-kırmızılılar İsviçre kampı sonrasında 3 hazırlık maçı yaparken geçen sezonki performansının da uzağındaydı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim 4 ismin üstünü çizdi!
2
12
Yeni sezonun ilk resmi maçı için pazar günü Süper Kupa'da, Konya'da Akhisar karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde son olarak Yunanistan şampiyonu AEK'ya yenildi.
Fatih Terim 4 ismin üstünü çizdi!
3
12
Maçın ardından kafile İstanbul'a dönerken teknik direktör Fatih Terim de Başkan Mustafa Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak ile sorunları paylaşıp çözüm için bir toplantı yapacak. Teknik heyet kadroda 4 konu başlığında destek arıyor...
Fatih Terim 4 ismin üstünü çizdi!
4
12
1) Gomis belirsizliği
Yeni sezon başlamadan kafaları karıştıran en büyük sorun Fransız yıldız oldu. Geçen sezon ligde attığı 29 golle krallık koltuğuna oturan Gomis, 2.5 milyon Euro'luk imza parasını da peşin alıp toplamda 6.4 milyon Euro'luk gelir elde etti.
Fatih Terim 4 ismin üstünü çizdi!
5
12
Ancak yeni sezon öncesinde menajeri Patrick Mendy'nin yeni kontrat ve zam talep etmesi ile başlayan süreç oyuncunun da performansını etkiledi.