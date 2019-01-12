Fatih Terim 11i belirledi! Galatasaray... - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Fatih Terim 11'i belirledi! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray, Antalya kampını yoğun bir tempoda geçirdi. İkinci yarıda bambaşka bir oyun kimliğine geçiş yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı takım, verimli geçen kamp sonrası bugün Almanya'ya uçarak Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile hazırlık maçı yapacak. İşte Fatih Terim'in ligin ikinci devresine hazırladığı ideal kadrosu...

12 Ocak 2019 Cumartesi, 12:06:01 Güncelleme: 13:05:12
Fatih Terim 11i belirledi! Galatasaray...

Galatasaray'da devre arasının ilk transferi İtalyan kondisyoner Alberto Bartali oldu. Sarı-kırmızılılar, Antalya kampının ilk gününden itibaren tecrübeli atletizm uzmanına teslim edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim 11i belirledi! Galatasaray...

ASLAN ÇOK KOŞACAK

Sezonun ilk yarısında koşu mesafelerinde ve takım temposunda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim çareyi İtalya'da buldu.

Fatih Terim 11i belirledi! Galatasaray...

Galatasaray'da futbolcular 5 Ocak'tan itibaren Alberto Bartali'nin antrenman metotlarıyla çalıştı. İtalyan kondisyonerin yaptığı yüklemelerin ardından sarı-kırmızılıların ikinci yarıda çok koşması, mücadele gücünün artması bekleniyor.

Fatih Terim 11i belirledi! Galatasaray...

YUNUS AKGÜN KAMPTA ÖNE ÇIKAN İSİM OLDU

Galatasaray'da Ozan Kabak ile birlikte sezon başında beklentinin en yüksek olduğu genç oyunculardan biri de Yunusu Akgün'dü. İlk yarıda ara ara şans bulan 18 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim birçok bölgede kullanmak istiyor. Eskişehir ile oynanan hazırlık maçında en çok sivrilen isim olan Yunus Akgün, her iki kanatta ve kenar bekler de Terim'e opsiyon oluşturuyor.

Fatih Terim 11i belirledi! Galatasaray...

OZAN KABAK MUTLU, EKİP RAHAT

Galatasaray'da son dönemde en çok konuşulan konu genç oyuncu Ozan Kabak'ın takımda kalıp kalmayacağıydı. Birçok Avrupa devinin radarında olan 18 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in devreye girmesiyle sarı-kırmızılı takımda kaldı.

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