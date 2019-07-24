Falcao'nun eşi ortalığı karıştırdı! Transfer paylaşımı... Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Falcao'nun eşi ortalığı karıştırdı! Transfer paylaşımı... Son dakika Galatasaray haberleri

Falcao'nun eşi ortalığı karıştırdı! Transfer paylaşımı... Son dakika Galatasaray haberleri

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren, Ryan Babel ve Jean Michael Seri gibi oyuncuları renklerine bağladığını resmen açıklayan Galatasaray'da gündemin en önemli maddesi Radamel Falcao. Galatasaray, Kolombiyalı golcünün transferi için girişimlerini tüm hızıyla sürdürürken Falcao'nun eşinden ortalığı sallayan bir paylaşım geldi. İşte ayrıntılar...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:47 Güncelleme: 24.07.2019 15:50
Falcao'nun eşi ortalığı karıştırdı! Transfer paylaşımı... Son dakika Galatasaray haberleri

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, 1 numaralı hedef Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao.

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Falcao'nun eşi ortalığı karıştırdı! Transfer paylaşımı... Son dakika Galatasaray haberleri

Sarı kırmızılılar, transfer için girişimlerini tüm hızıyla sürdürürken 33 yaşındaki oyuncunun eşi Lorelei Taron bombayı patlattı.

Falcao'nun eşi ortalığı karıştırdı! Transfer paylaşımı... Son dakika Galatasaray haberleri

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp yapacak olan Monaco, Falcao'yu kamp kadrosuna yıldız golcüyü almamıştı.

Falcao'nun eşi ortalığı karıştırdı! Transfer paylaşımı... Son dakika Galatasaray haberleri

Kulüp tarafından yayımlanan resmi listede forvet hattında yer alan isimler, Lyle Foster ve Moussa Sylla olmuştu.

Falcao'nun eşi ortalığı karıştırdı! Transfer paylaşımı... Son dakika Galatasaray haberleri

Falcao'nun Galatasaray'a transferinde Portekizli menajer Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak." demişti.

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