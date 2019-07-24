Falcao'nun eşi ortalığı karıştırdı! Transfer paylaşımı... Son dakika Galatasaray haberleri

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren, Ryan Babel ve Jean Michael Seri gibi oyuncuları renklerine bağladığını resmen açıklayan Galatasaray'da gündemin en önemli maddesi Radamel Falcao. Galatasaray, Kolombiyalı golcünün transferi için girişimlerini tüm hızıyla sürdürürken Falcao'nun eşinden ortalığı sallayan bir paylaşım geldi. İşte ayrıntılar...