Falcao'nun Ekim maaşı olay yarattı! İşte oynamadan kazandığı ücret

Galatasaray taraftarı uzun süre beklediği Falcao'ya sezon başında kavuştu. Ancak büyük beklentilerle gelen Falcao, sakatlığından dolayı değil maçlara, idmanlara bile katılamıyor. Ekim ayında yalnızca Paris Saint Germain'e karşı oynayan Falcao (1 Ekim), bu ay başka karşılaşmada forma giyemezken aldığı maaş ise olay yarattı...

30 Ekim 2019 Çarşamba 09:54 Güncelleme: 30.10.2019 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





