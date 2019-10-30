Falcao'nun Ekim maaşı olay yarattı! İşte oynamadan kazandığı ücret - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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Falcao'nun Ekim maaşı olay yarattı! İşte oynamadan kazandığı ücret

Galatasaray taraftarı uzun süre beklediği Falcao'ya sezon başında kavuştu. Ancak büyük beklentilerle gelen Falcao, sakatlığından dolayı değil maçlara, idmanlara bile katılamıyor. Ekim ayında yalnızca Paris Saint Germain'e karşı oynayan Falcao (1 Ekim), bu ay başka karşılaşmada forma giyemezken aldığı maaş ise olay yarattı...
30 Ekim 2019 Çarşamba 09:54 Güncelleme: 30.10.2019 09:57
Falcao'nun Ekim maaşı olay yarattı! İşte oynamadan kazandığı ücret

Galatasaray'da Radamel Falcao krizi bitmek bilmiyor...

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Falcao'nun Ekim maaşı olay yarattı! İşte oynamadan kazandığı ücret

Sarı-Kırmızılıların sezon başında büyük ses getirerek transfer ettiği Falcao, beklentileri karşılayamadı.

Falcao'nun Ekim maaşı olay yarattı! İşte oynamadan kazandığı ücret

Büyük beklentilerle transfer edilen Radamel Falcao çıktığı 5 karşılaşmada yalnızca 1 gol atabildi.

Falcao'nun Ekim maaşı olay yarattı! İşte oynamadan kazandığı ücret

Kolombiyalı yıldız, Ekim ayında sakatlığından dolayı maçlara çıkamamanın yanında idmanlarda da yer almadı.

Falcao'nun Ekim maaşı olay yarattı! İşte oynamadan kazandığı ücret

MADRID'DE İĞNE OLDUM
Beyaz TV'nin sorularını yanıtlayan futbolcu, hazır olmadan sahaya çıkmanın kurbanı olduğunu söyledi.

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