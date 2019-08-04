Falcao'dan son dakika transfer açıklaması! Galatasaray'ın teklifini...

Radamel Falcao transferinde son dakika! Kolombiyalı yıldız Monaco'nun Sampdoria ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta atılan tek golün sahibi olmuştu. Maçın ardından soruları yanıtlayan golcü oyuncu, "Galatasaray'a transfer olacak mısın?" sorusunu yanıtladı. İşte son dakika açıklaması ve transferde son durum: