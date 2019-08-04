Falcao'dan son dakika transfer açıklaması! Galatasaray'ın teklifini... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
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Falcao'dan son dakika transfer açıklaması! Galatasaray'ın teklifini...

Radamel Falcao transferinde son dakika! Kolombiyalı yıldız Monaco'nun Sampdoria ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta atılan tek golün sahibi olmuştu. Maçın ardından soruları yanıtlayan golcü oyuncu, "Galatasaray'a transfer olacak mısın?" sorusunu yanıtladı. İşte son dakika açıklaması ve transferde son durum:

4 Ağustos 2019 Pazar 12:07 Güncelleme: 04.08.2019 12:10
Falcao'dan son dakika transfer açıklaması! Galatasaray'ın teklifini...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Falcao'dan son dakika transfer açıklaması! Galatasaray'ın teklifini...

Uzun bir süredir Falcao'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfeden Galatasaray'da son dakika...

Falcao'dan son dakika transfer açıklaması! Galatasaray'ın teklifini...

Sarı kırmızılılarda merak beklenen Falcao transferinde son teklifler yapılmış ve hatta araya sponsor dahi dahil edilmişti.

Falcao'dan son dakika transfer açıklaması! Galatasaray'ın teklifini...

Konuya dair birinci ağızdan açıklama geldi... İşte Falcao'da son durum ve Galatasaray açıklaması...

Falcao'dan son dakika transfer açıklaması! Galatasaray'ın teklifini...

Monaco ile Sampdoria arasında oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Falcao, 50. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Monaco bu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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