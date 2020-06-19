Falcao'dan şoke eden rakam! Mbaye Diagne... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Falcao'dan şoke eden rakam! Mbaye Diagne...

Sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Radamel Falcao, istatistikleriyle sarı kırmızılı camiayı hayal kırıklığına uğrattı. Ligin başından bu yana istediği performansı sergileyemeyen Kolombiyalı golcünün, Mbaye Diagne'nin dahi gerisinde olduğu ortaya çıktı! İşte detaylar...
19 Haziran 2020 Cuma 11:35 Güncelleme: 19.06.2020 11:47
Falcao'dan şoke eden rakam! Mbaye Diagne...

Cim-Bom'un dünya yıldızı golcüsü Radamel Falcao, eski golcü Mbaye Diagne'nin gerisinde kaldı.

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Falcao'dan şoke eden rakam! Mbaye Diagne...

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, geçen sezon takımda istenmeyen adam ilan edilen Mbaye Diagne'nin gerisinde kaldı.

Falcao'dan şoke eden rakam! Mbaye Diagne...

İşin en ilginç tarafı ise iki forveti de kanatlardan Onyekuru ile Feghouli besledi.

Falcao'dan şoke eden rakam! Mbaye Diagne...

Milliyet'in haberine göre, Kasımpaşa'da ortaya koyduğu 20 gol, 2 asistlik müthiş performansla sarı-kırmızılılara gelen Senegalli golcü çok eleştirilmesine rağmen Cim-Bom'a şampiyonluk yolunda katkı sağladı.

Falcao'dan şoke eden rakam! Mbaye Diagne...

Forma giydiği 12 maçta 995 dakika süre alan Diagne, 10 gol ve bir asistlik katkı yaptı.

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