Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj!

Galatasaray'da heyecanlı Falcao bekleyişi devam ediyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, santrfor bölgesini Radamel Falcao ile güçlendirmek istiyor. Bu transfere oldukça fazla ağırlık veren Galatasaray yönetimi Kolombiyalı golcü için tüm şartları zorluyor. Sarı-kırmızılı taraftarların da gözde ismi Falcao, Galatasaray taraftarına mesaj yolladı. İşte flaş gelişmenin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:03
Güncelleme: 12.08.2019 22:03
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Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılı taraftarların kadrosunda görmeyi çok istediği Kolombiyalı golcü ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak dünya yıldızlarını listeye almıştı.
Teknik direktör Fatih Terim, santrfor bölgesinde Mbaye Diagne'nin performansından memnun olmadığı için o mevkiye Falcao'nun transfer edilmesi talimatını vermişti.
Öyle ki, Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao transferi için Fransa'ya gitmiş ve yıldız futbolcu ile olan fotoğrafları sosyal medyaya düşmüştü.