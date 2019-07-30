Falcao transferinde son dakika bombası! Monaco kararını verdi | Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray taraftarı yeni sezon öncesinde Radamel Falcao'yu kadrosunda görmeyi isterken, Kolombiyalı golcü için Fransa'da flaş bir haber manşet oldu. Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Radamel Falcao transferine dair bombayı patlattı ve Kolombiyalı yıldızının kulübünün transfrer planını açıkladı. İşte son dakika Falcao detayları...