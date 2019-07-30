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Falcao transferinde son dakika bombası! Monaco kararını verdi | Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray taraftarı yeni sezon öncesinde Radamel Falcao'yu kadrosunda görmeyi isterken, Kolombiyalı golcü için Fransa'da flaş bir haber manşet oldu. Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Radamel Falcao transferine dair bombayı patlattı ve Kolombiyalı yıldızının kulübünün transfrer planını açıkladı. İşte son dakika Falcao detayları...
30 Temmuz 2019 Salı 17:28
Güncelleme: 30.07.2019 17:31
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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao ile ilgili olarak Fransız basınından son dakika bombası...
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Monaco'nun 2013 yılının Haziran ayında 60 milyon euroya bonservisini aldığı Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya artık çok yakın.
Monaco'nun menajer Jorge Mendes'ten Falcao ile yolların ayrılması için bir formül bulmasını istediği belirtilmişti.
İlk olarak Falcao'nun yerine Milan'dan Andre Silva'nın geleceği planlanırken, Portekizli golcünün sağlık kontrolünden geçememesinin büyük bir şok yaşattığı vurgulanmıştı.
Ancak forvet transferinde Monaco, şoku hızlı atlattı ve aradığı ismi buldu. Sıcak saatlerin yaşandığı transfer gündeminde Monaco yeni golcüsüne kavuşuyor.