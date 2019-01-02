Falcao transferi resmileşti!

Monaco İkinci Başkanı Vadim Vasilyev, Galatasaray'ın gündeminde olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 20:52:52 Güncelleme: 20:56:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





