Falcao transferi resmileşti!

Monaco İkinci Başkanı Vadim Vasilyev, Galatasaray'ın gündeminde olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 20:52:52
Güncelleme: 20:56:02
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
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Ligin ikinci yarısı için golcü takviyesi yapmak isteyen sarı - kırmızılılarda gündemdeki isim Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao.
Cimbom'un Falcao ile birlikte Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan Carvalho transferini de bitireceği iddia ediliyor.
Yıldız futbolcunun haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek, A Spor'a yaptığı açıklamada Falcao'nun transferinde şartların olgunlaştığını ve Trabzonsporlu futbolcu Rodallega'ya Türkiye'yi sorduğunu açıklamıştı.
Galatasaray'ın dışında La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in de ilgilendiği Kolombiyalı futbolcu ile ilgili Monaco cephesinden açıklama geldi.