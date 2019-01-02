Falcao transferi resmileşti! - Galeri - Fotomaç
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Falcao transferi resmileşti!

Monaco İkinci Başkanı Vadim Vasilyev, Galatasaray'ın gündeminde olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 20:52:52 Güncelleme: 20:56:02
Falcao transferi resmileşti!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

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Falcao transferi resmileşti!

Ligin ikinci yarısı için golcü takviyesi yapmak isteyen sarı - kırmızılılarda gündemdeki isim Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao.

Falcao transferi resmileşti!

Cimbom'un Falcao ile birlikte Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan Carvalho transferini de bitireceği iddia ediliyor.

Falcao transferi resmileşti!

Yıldız futbolcunun haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek, A Spor'a yaptığı açıklamada Falcao'nun transferinde şartların olgunlaştığını ve Trabzonsporlu futbolcu Rodallega'ya Türkiye'yi sorduğunu açıklamıştı.

Falcao transferi resmileşti!

Galatasaray'ın dışında La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in de ilgilendiği Kolombiyalı futbolcu ile ilgili Monaco cephesinden açıklama geldi.

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