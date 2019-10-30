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Falcao sessizliğini bozdu! İşte o görüşmenin detayları...
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao'dan flaş açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılılarda son olarak PSG maçında forma giyen ve bir süredir sahalardan uzak kalan Falcao ile ilgili bilinmezlik devam ediyordu. Kolombiyalı golcü sessizliğini bozdu ve gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Falcao'nun açıklamalarından satır başları...
30 Ekim 2019 Çarşamba 07:22
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Son iki yılın şampiyonu Galatasaray bu sezon sıkıntılı günler geçirirken alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin başında gelen isimlerden birisi de Radamel Falcao...
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Transferi günlerce beklenen, İstanbul'da pop yıldızları gibi karşılanan Kolombiyalı futbolcu buna karşılık attığı gollerden ziyade yaşadığı sakatlıkla gündemde...
Yüksek maliyetine karşılık 5 maçta 1 golü bulunan ve yaklaşık bir aydır takımdan ayrı çalışan Falcao tepkilerin odağında yer alırken sakatlığıyla ilgili ilk kez konuştu.
MADRID'DE İĞNE OLDUM Beyaz TV'nin sorularını yanıtlayan futbolcu, hazır olmadan sahaya çıkmanın kurbanı olduğunu söyledi.
İstanbul'a geldiğinde taraftarların kendisine gösterdiği büyük ilginin karşılığını vermek isteğini belirten Falcao, "Tam hazır olmadan Kasımpaşa, Brugge, Fenerbahçe ve PSG maçlarında oynadım. Üst üste yüklemeler yapınca sakatlandım.