Falcao sessizliğini bozdu! İşte o görüşmenin detayları...

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao'dan flaş açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılılarda son olarak PSG maçında forma giyen ve bir süredir sahalardan uzak kalan Falcao ile ilgili bilinmezlik devam ediyordu. Kolombiyalı golcü sessizliğini bozdu ve gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Falcao'nun açıklamalarından satır başları...

30 Ekim 2019 Çarşamba 07:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





