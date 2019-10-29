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Falcao krizini bir bir açıkladılar! Dünya Galatasaray'ı konuşuyor...
Galatasaray'da gündem takımın kötü performansı ve Radamel Falcao! 1 ayı geçen aşil tendonu problemi nedeniyle takımdan ayrı olan Kolombiyalı oyuncunun durumu açıklandı... Özellikle Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyen golcü oyuncunun, sarı-kırmızılı takımdaki gidişatı tartışmaya açıldı. Peki, Falcao hakkında yapılan açıklamalar neler? Ve oyuncu hakkındaki kriz iddiaları dünyada nasıl karşılandı? İşte gündeme bomba gibi düşen Falcao detayı...
29 Ekim 2019 Salı 13:08
Güncelleme: 29.10.2019 13:30
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20 milyon Euro'yu aşan maliyetle kadrosuna kattığı Radamel Falcao 27 gündür takımdan ayrı çalışırken yaşadığı tendon problemi kafa karıştırıyor.
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Oyuncunun geçmişte diz ve tendonlar nedeniyle yaşadığı problemler ve uzun süreli sahalardan uzak kalması ise bu konudaki endişeleri artırıyor.
Kolombiyalı forvetin 2014'teki uzun süreli sakatlığı 190 gün sürdü. 2016'da ise yıldız futbolcu 213 gün sahaya çıkamadı.
2017'de 54, 2018'de ise 65 gün sakatlık süreci geçirdi Radamel Falcao... Kolombiyalı golcü, Galatasaray'da ise 27 gündür sakat durumda...
Fatih Terim'in 7 milyon Euro maaşı olan Kolombiyalı yıldızla ilgili "Müsait olursa oynar" demesinin ardından doktor Yener İnce'nin de sözleri olay olmuştu....