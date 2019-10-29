Falcao krizini bir bir açıkladılar! Dünya Galatasaray'ı konuşuyor...

Galatasaray'da gündem takımın kötü performansı ve Radamel Falcao! 1 ayı geçen aşil tendonu problemi nedeniyle takımdan ayrı olan Kolombiyalı oyuncunun durumu açıklandı... Özellikle Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyen golcü oyuncunun, sarı-kırmızılı takımdaki gidişatı tartışmaya açıldı. Peki, Falcao hakkında yapılan açıklamalar neler? Ve oyuncu hakkındaki kriz iddiaları dünyada nasıl karşılandı? İşte gündeme bomba gibi düşen Falcao detayı...