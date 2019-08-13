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13 Ağustos 2019, Salı
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Falcao hayırlı olsun

Sevilla'nın golcüsü Ben Yedder, 40 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu. Fransızlar, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferine onay verdi. Galatasaray, Falcao'ya kavuşmak gün sayıyor.

13 Ağustos 2019 Salı 08:08
Falcao hayırlı olsun

Radamel Falcao'nun transferinde her şey artık Galatasaray lehine işliyor.

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Falcao hayırlı olsun

Golcü oyuncuyla yapılan uzun görüşmelerin ardından anlaşma sağlanırken gözler Monaco'ya çevrilmişti.

Falcao hayırlı olsun

Falcao'nun yerini doldurmadan gidişine onay vermek istemeyen Fransızlar da muradına erdi.

Falcao hayırlı olsun

Andre Silva, Mariano Diaz ve Dzeko ve Ben Yedder ile görüşen Monaco, Ben Yedder de karar kıldı.

Falcao hayırlı olsun
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