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Falcao hayırlı olsun
Sevilla'nın golcüsü Ben Yedder, 40 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu. Fransızlar, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferine onay verdi. Galatasaray, Falcao'ya kavuşmak gün sayıyor.
13 Ağustos 2019 Salı 08:08
Radamel Falcao'nun transferinde her şey artık Galatasaray lehine işliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Golcü oyuncuyla yapılan uzun görüşmelerin ardından anlaşma sağlanırken gözler Monaco'ya çevrilmişti.
Falcao'nun yerini doldurmadan gidişine onay vermek istemeyen Fransızlar da muradına erdi.
Andre Silva, Mariano Diaz ve Dzeko ve Ben Yedder ile görüşen Monaco, Ben Yedder de karar kıldı.