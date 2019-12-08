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08 Aralık 2019, Pazar
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Falcao hakkında flaş açıklama: Onu kaybetmiştik!

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı Radamel Falcao, uzun süren sakatlığının ardından Alanyaspor maçı ile yeniden sahalara döndü. Kolombiyalı yıldız hakkında eski hocasından flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

8 Aralık 2019 Pazar 07:59
Falcao hakkında flaş açıklama: Onu kaybetmiştik!

Galatasaray'a sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, uzun süren sakatlığının ardından Aytemiz Alanyaspor maçı ile yeşil sahalara dönüş yaptı.

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Falcao hakkında flaş açıklama: Onu kaybetmiştik!

Falcao son olarak 1 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda Paris Saint-Germain ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev almıştı.

Falcao hakkında flaş açıklama: Onu kaybetmiştik!

Sarı-kırmızılı takımda özellikle taraftarların büyük beklentisinin olduğu Kolombiyalı yıldız, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın 78. dakikasında Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.

Falcao hakkında flaş açıklama: Onu kaybetmiştik!

Bu arada Monaco'nun sahasında Amiens'ı 3-0 mağlup ettiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan teknik direktör Leonardo Jardim, eski öğrencisi Falcao'nun kulaklarını çınlattı.

Falcao hakkında flaş açıklama: Onu kaybetmiştik!

Mücadelenin ikinci yarısında 62 ile 69. dakikalar arasında bulduğu 3 golle maçı kazanan Fransız ekibinde antrenör Jardim, takımın ilk golünü atan Wissam Ben Yedder'e övgüler yağdırdı ve şu ifadeleri kullandı:

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