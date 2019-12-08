Falcao hakkında flaş açıklama: Onu kaybetmiştik!

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı Radamel Falcao, uzun süren sakatlığının ardından Alanyaspor maçı ile yeniden sahalara döndü. Kolombiyalı yıldız hakkında eski hocasından flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)