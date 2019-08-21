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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Falcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray duyuramamış

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu uzun süren transfer döneminin ardından İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Falcao ile ilgili yeni bir iddia da Kolombiya basınından geldi. Çıkan haberlerde Galatasaray ile yıldız futbolcunun tam 23 gün önce anlaştığı iddia edildi. İşte son gelişmeler...
21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:32 Güncelleme: 21.08.2019 09:09
Falcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray duyuramamış

Spor Toto Süper Lig'e mağlubiyetle başlayan Galatasaray'da mutlu son çok yakın.

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Falcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray duyuramamış

Sarı-kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Falcao'yu bitiriyor.

Falcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray duyuramamış

Kolombiyalı yıldızın takımı Monaco forvet hattına önce Ben Yedder'i daha sonra da Slimani'yi aldı.

Falcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray duyuramamış

Bu gelişmelerin ardından Falcao'nun Galatasaray yolu açıldı.

Falcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray duyuramamış

Cimbom yakın zamanda transferi bitirecek.

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