Falcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray duyuramamış

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu uzun süren transfer döneminin ardından İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Falcao ile ilgili yeni bir iddia da Kolombiya basınından geldi. Çıkan haberlerde Galatasaray ile yıldız futbolcunun tam 23 gün önce anlaştığı iddia edildi. İşte son gelişmeler...

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:32 Güncelleme: 21.08.2019 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





