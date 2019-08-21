Falcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray duyuramamış
Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu uzun süren transfer döneminin ardından İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Falcao ile ilgili yeni bir iddia da Kolombiya basınından geldi. Çıkan haberlerde Galatasaray ile yıldız futbolcunun tam 23 gün önce anlaştığı iddia edildi. İşte son gelişmeler...
21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:32
Güncelleme: 21.08.2019 09:09
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'e mağlubiyetle başlayan Galatasaray'da mutlu son çok yakın.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Falcao'yu bitiriyor.
Kolombiyalı yıldızın takımı Monaco forvet hattına önce Ben Yedder'i daha sonra da Slimani'yi aldı.
Bu gelişmelerin ardından Falcao'nun Galatasaray yolu açıldı.