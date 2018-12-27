Falcao Galatasarayda! - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Falcao Galatasaray'da!

Spor Toto Süper Lig'de devre arasına lider Başakşehir'in 6 puan arkasında giren Galatasaray, yılan hikayesine dönen santrfor transferini Falcao takviyesi ile sonlandırmaya çok yakın.

27 Aralık 2018 Perşembe, 23:27:34 Güncelleme: 23:34:35
Falcao Galatasarayda!

Galatasaray'da uzun zamandır süren santrfor eksikliği Radamel Falcao'nun transferi ile son buluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Falcao Galatasarayda!

Devre arasında kadrosunu forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Falcao Galatasarayda!

Fransa Ligue 1'de dibe vuran Monaco ile Galatasaray arasında ilk görüşmeler başlarken, Galatasaray bu transfer için koşulları öğrendi.

Falcao Galatasarayda!

MONACO MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

Monaco, Falcao için bonservis bedeli talep etmezken, golcü futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralık olarak göndermek istiyor.

Falcao Galatasarayda!

Fransız ekibinin beklentisi ise Kolombiyalı futbolcunun maaşının karşılanması.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN