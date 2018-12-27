Falcao Galatasarayda! - Galeri - Fotomaç
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Falcao Galatasaray'da!
Spor Toto Süper Lig'de devre arasına lider Başakşehir'in 6 puan arkasında giren Galatasaray, yılan hikayesine dönen santrfor transferini Falcao takviyesi ile sonlandırmaya çok yakın.
27 Aralık 2018 Perşembe, 23:27:34
Güncelleme: 23:34:35
Galatasaray'da uzun zamandır süren santrfor eksikliği Radamel Falcao'nun transferi ile son buluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devre arasında kadrosunu forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fransa Ligue 1'de dibe vuran Monaco ile Galatasaray arasında ilk görüşmeler başlarken, Galatasaray bu transfer için koşulları öğrendi.
MONACO MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR
Monaco, Falcao için bonservis bedeli talep etmezken, golcü futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralık olarak göndermek istiyor.
Fransız ekibinin beklentisi ise Kolombiyalı futbolcunun maaşının karşılanması.