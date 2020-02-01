Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, 3 puanı 3 golle hanesine yazdırmıştı. Karşılaşmada yeni transferlerden Marcelo Saracchi'nin yanı sıra Radamel Falcao'da sakatlanmıştı. Yaşanan bu sakatlıklar sonrası iki oyuncunun 23. hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak ediliyordu. İşte son gelişmeler...

1 Şubat 2020 Cumartesi 11:14 Güncelleme: 01.02.2020 11:18
Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 ile geçen Galatasaray'ın golleri Radamel Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ten gelmişti.

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Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Galatasaray mücadeleden 3 puan almış olsa da sarı-kırmızılılara 2 kötü haber birden gelmişti. Karşılaşmanın 56. dakikasında sağ arka üst adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Kolombiyalı yıldız 58. dakikada yerini Adem Büyük'e bırakmıştı.

Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Öte yandan karşılaşmanın 71. dakikasında sarı kırmızılılarda sakatlanan isim bu kez Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi oldu. Saracchi sağ arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti.

Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Yaşanan sakatlıklar sonrası Galatasaray'dan konu ile alakalı resmi açıklama gelmiş "Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Radamel Falcao'da maç sonrası yaptığı açıklamada "3 puan çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum, tüm arkadaşlarımı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Hem attığım gol, hem de 3 puan için çok mutluyum. Bir rahatsızlık hissettim, çok fazla devam edip risk almak istemedim. MR'a girip, ne olduğuna bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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