Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?
Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, 3 puanı 3 golle hanesine yazdırmıştı. Karşılaşmada yeni transferlerden Marcelo Saracchi'nin yanı sıra Radamel Falcao'da sakatlanmıştı. Yaşanan bu sakatlıklar sonrası iki oyuncunun 23. hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak ediliyordu. İşte son gelişmeler...
Yaşanan sakatlıklar sonrası Galatasaray'dan konu ile alakalı resmi açıklama gelmiş "Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.
Radamel Falcao'da maç sonrası yaptığı açıklamada "3 puan çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum, tüm arkadaşlarımı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Hem attığım gol, hem de 3 puan için çok mutluyum. Bir rahatsızlık hissettim, çok fazla devam edip risk almak istemedim. MR'a girip, ne olduğuna bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.