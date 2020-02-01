Falcao Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Radamel Falcao'da maç sonrası yaptığı açıklamada "3 puan çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum, tüm arkadaşlarımı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Hem attığım gol, hem de 3 puan için çok mutluyum. Bir rahatsızlık hissettim, çok fazla devam edip risk almak istemedim. MR'a girip, ne olduğuna bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.