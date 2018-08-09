Evertondan Galatasaraya Bolasie teklifi! - Galeri - Fotomaç
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Everton'dan Galatasaray'a Bolasie teklifi!
9 Ağustos 2018 Perşembe, 00:17:37
Güncelleme: 00:18:46
Everton'dan Galatasaray'a Bolasie teklifi!
Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken adı Fenerbahçe ile de anılan Yannick Bolasie gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Everton'dan Galatasaray'a Bolasie teklifi!
İki sezon önce 28.9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Crystal Palace Kulübünden alınan oyuncuyu Everton'un başka bir kulübe kiralık olarak vermek istediği Galatasaray'a iletildi.
Everton'dan Galatasaray'a Bolasie teklifi!
Menajerlerin verdiği bu bilgi üzerine de Galatasaray, kanatlarda ve forvette oynayabilen Bolasie'nin transfer şartlarını araştırmaya başladı.
Everton'dan Galatasaray'a Bolasie teklifi!
Everton'da ikinci sezonunu geçiren Bolasie geçirdiği sakatlıklar nedeniyle verimli olamadı.
Everton'dan Galatasaray'a Bolasie teklifi!
İlk sezonunda 13 maçta oynayan tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon da 16 maçta forma giydi.
Everton'dan Galatasaray'a Bolasie teklifi!
Everton'dan Galatasaray'a Bolasie teklifi!